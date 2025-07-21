Balıkesir’in Erdek ilçesinde TM1 su alma altyapısına yönelik sabotaj girişimi, BASKİ ekiplerinin dikkatiyle önlendi. Sahte plakalı araçla suyun akış yönünü değiştiren 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Erdek ilçesinde içme suyu teminini sağlayan TM1 su alma altyapısına yönelik sabotaj girişimini tespit etti.

10 ADL 411 sahte plakalı araçla bölgeye gelen dört kişi, suyun akış yönünü değiştirerek ilçeyi susuz bırakmaya çalıştı. BASKİ ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen olay, jandarmaya bildirildi ve şüpheliler suçüstü yakalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde, kentin 60 yıllık asbestli borularını değiştirerek sağlıklı ve kesintisiz su sağlama çalışmalarını sürdüren BASKİ, Erdek’teki su kesintilerinin nedenini araştırırken bu sabotaj girişimini ortaya çıkardı.

Daha önce aynı bölgede sıkça yaşanan sebepsiz elektrik arızalarının da sabotajla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, halkın sağlığını ve altyapı güvenliğini tehdit ederken, BASKİ’nin konuyu detaylıca araştırdığı ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.