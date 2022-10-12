Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epci, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte protokol Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Başkan Pekmezci okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, okulun eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Epcim, Başkanımız Pekmezci ve protokol üyeleri müftülük görevlilerince yapılan dua sonrası okulun açılışını hep birlikte gerçekleştirerek sınıfları gezip yetkililerden bilgi aldılar.

Törende Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, kurum müdürleri, İş Adamı Erdal Şentürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.