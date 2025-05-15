Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), EPDK, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, maddenin uygulama tarihini 1 Mart 2025’ten 1 Aralık 2025’e erteledi.ANKARA (İGFA) - EPDK, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği bugünkü Resmî Gazete’de yayımladı.

Yönetmeliğin geçici 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/3/2025” tarihi, “1/12/2025” olarak güncellendi.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini EPDK Başkanı tarafından yürüteceği bildirildi.

GEÇİCİ 9. MADDEDE NE VARDI?

Hatırlanacağı gibi "Yan Hizmet Anlaşmalarının Güncellenmesi ve Sınırlı Frekans Hassasiyet Modu Yan Hizmeti Anlaşması"na ilişkin hükümleri içeren GEÇİCİ MADDE 9'da "TEİAŞ, mevcut yan hizmet anlaşmalarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla iki ay içerisinde güncelleyerek Kuruma sunar. TEİAŞ sınırlı frekans hassasiyet modu hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmasını hazırlayarak 1/3/2025 tarihine kadar Kuruma sunar.” ifadeleri yer almaktaydı.