Ordu Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Taksi” hizmeti ile kolaylaştı. 2019 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren Engelsiz Taksi 7 bin 43 defa kullanılarak engelleri aştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik alanında şehre kazandırdığı Engelsiz Taksi hizmeti 2019 yılından bu yana hizmet veriyor. Mobil taşıma hizmetiyle yaşlı ve engelli vatandaşlar; hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getiriyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki zorunlu işlerinin yanı sıra sosyalleşmek adına da birçok vatandaş Engelsiz Taksi’yi tercih ediyor.

EVDEN ALINIYOR, EVE BIRAKILIYOR

Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz hizmete sunduğu “Engelsiz Taksi” için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor, ev dışında olan ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Taksi hizmetiyle evlerine geri götürülüyor.

ZORUNLU İHTİYAÇLAR DIŞINDA SOSYALLEŞMEK İSTEYENLER DE BU HİZMETİ TERCİH EDİYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyalleşmek isteyen vatandaşlar da bu hizmetten faydalanabiliyor.

Sınav için evden alınarak okula götürülen Betül, zorunlu işlerini halletmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına götürülen Songül’ün yanı sıra gençliğinde gittiği Boztepe’yi tekrar görmek isteyen Yılmaz amca gibi sosyalleşmek isteyen vatandaşlar da ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Bunlar gibi daha birçok vatandaş çeşitli işleri için Engelsiz Taksi’yi tercih ediyor. 2019 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren Engelsiz Taksi şu ana kadar 7 bin 43 defa kullanılarak engelleri aştı.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞIYOR

Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 10 52 No’lu numaradan irtibata geçerek talepte bulunabilirler.