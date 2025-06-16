AXS Film Fonu, belgesel ve kurmaca dışı yeni medya projeleri için engelli bireyler ve dezavantajlı topluluklardan gelen yaratıcılara 10 bin USD’ye kadar destek sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - AXS Film Fonu, belgesel film ve kurmaca dışı yeni medya alanında çalışan yaratıcıları desteklemek için 2025 dönemi başvurularını açtı.

Özellikle engelli bireyler ve dezavantajlı topluluklardan gelen başvuruları teşvik eden fon, her yıl en fazla 5 projeye 10 bin USD’ye kadar maddi destek sağlıyor.

Başvuru yapacak adayların; 18 yaşından büyük olması, Tam zamanlı bir eğitim programına kayıtlı olmaması ve Başvuruyu bireysel olarak yapması (mali sponsorluk kabul ediliyor) gerekiyor.

Engelli bireylerin başvuruları önceliklendirilse de, tüm yaratıcıların projeleri değerlendirmeye alınacak.

Destek Kapsamı

En az 45 dakika uzunluğunda belgesel filmler veya film/video bileşeni içeren kurmaca dışı medya projeleri, ön üretim, yapım, kurgu veya dağıtım aşamasındaki çalışmalar destek kapsamı içerisinde bulunurken, İngilizce dışındaki dillerde hazırlanan projelerde İngilizce altyazı zorunluluğu olduğu belirtildi.

Film Fonu'na son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlenirken, sonuçların 2026 yılının Ocak ayında açıklanacağı kaydedildi.