Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi’nde başarı öyküsünü paylaşarak engelli bireylere umut aşıladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli ve dünyanın ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin söyleşi programında engelli bireylerle buluştu.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye ve dünya çapında kazandığı başarılarla dikkat çeken Keskin, hayat hikâyesini anlatarak engellerin aşılabileceğini vurguladı.

“HEPİMİZİN ZORLUKLARI AYNI, DESTEKLE BAŞARI MÜMKÜN”

Yeşil Bursa Rallisi’nde kategorisinde üçüncü olan Keskin, “Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle kendi evimizde yarışmak gurur verici. Hepimizin hikayesi farklı ama yaşadığımız zorluklar benzer. Engelli bireylere destek verilirse herkes başarı hikâyesi yazabilir. Erişilebilirlik çok önemli; ben Osmangazi’de engellilere uygun bir ortamda çalışıyorum ama bu her yerde sağlanmalı” dedi.

“ENGELLİLER TOPLUMDA DEĞER OLARAK GÖRÜLMELİ”

Keskin, engelli bireylerin potansiyelini ortaya koyabilmesi için tabuların kalkması gerektiğini belirterek, “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın engellilere yönelik hassasiyeti ve yarışlarımdaki desteği çok kıymetli. Hayallerimin peşinden giderken birçok engelliye umut oluyorum. Umarım tüm kurumlarda erişilebilirlik artar” diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, “Kübra, engelli bireylerin fırsat verildiğinde neler başarabileceğini gösteriyor. Amacımız, engellilerin motivasyonunu artırarak hayata aktif katılımlarını sağlamak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.