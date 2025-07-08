Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından vatandaşları sevindiren haberi duyurdu.İZMİR (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı yüzde 35 enflasyon oranına karşılık emekli maaşlarına yalnızca yüzde 16 zam yapılmasının ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “TÜİK görmezden gelse de biz emekliyi görüyoruz” diyerek harekete geçti ve belediye işletmesi olan Ferahlı Büfe’de bir bardak çayı sadece 1 TL’den satışa sundu.

Hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen, sosyal yaşamdan uzaklaşan vatandaşlar için Ferahlı Büfe, ekonomik bir nefes alanı olacak. Daha önce Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü uygulamasıyla öğrencilere 10 TL karşılığında öğle yemeği sunan, Halk Mark- ET ile temel gıda maddelerini uygun fiyata vatandaşlarla buluşturan Efes Selçuk Belediyesi, şimdi de Ferahlı Büfe’de çay fiyatını sembolik bir rakama indirerek sosyal dayanışmayı büyütüyor.