Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasını amaçlayan kapsamlı bir spor kursu programını hayata geçiriyor. MUĞLA (İGFA) - Tamamen ücretsiz olarak sunulan Yaz Spor Kursları, 6-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak planlandı. Sporun eğlenceli yönünü öne çıkaran kurslar sayesinde çocuklar yaz tatilini hem hareketli hem de disiplin kazandıran bir ortamda geçirme imkânı buluyor.

Kurs programında; tenis, satranç, zumba, voleybol, masa tenisi, taekwondo ve atletizm gibi çocukların ilgisini çeken birçok branş yer alıyor. Her bir kurs, çocukların yaş ve seviyelerine uygun olarak planlanırken, alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulanıyor.

KURSLAR MUĞLA'NIN FARKLI NOKTALARINDA YAPILIYOR

Yaz Spor Kursları, Muğla’nın farklı ilçelerinde yer alan sosyal tesislerde düzenleniyor. Eğitimlerin gerçekleştirildiği merkezler arasında Menteşe'deki Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu, Menteşe Tenis Sosyal Kültürel Alan ve Açık Alan Tesisleri ile Dalaman Ege Mahallesi'ndeki tenis kortları bulunuyor. Kolay ulaşılabilirliği ve uygun altyapısıyla dikkat çeken bu tesisler, çocukların güvenli bir ortamda spor yapmasına olanak sağlıyor.

460 ÇOCUK YAZ TATİLİNİ SPORLA GEÇİRİYOR

Yaz Spor Kursları’na toplam 460 çocuk kayıt yaptırdı. Kurslar arasında en yoğun ilgiyi 94 öğrenciyle taekwondo gördü. Atletizm 80, voleybol ise 63 kursiyerle taekwondoyu takip etti. Zumba kurslarına 47, satranç ve tenis kurslarına ise 45’er çocuk katıldı. Masa tenisi 26 kursiyerle daha az tercih edilen branşlardan biri olurken, Dalaman bölgesinde açılan tenis kursuna da 60 çocuk kayıt yaptırarak bölgesel yoğunluk oluşturdu.

AMAÇ: DİSİPLİN, ÖZGÜVEN VE TAKIM RUHU KAZANDIRMAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaz spor kurslarıyla hedeflediği en önemli kazanımlar arasında çocukların erken yaşta sporla tanışması, sağlıklı alışkanlıklar edinmesi ve sosyal becerilerinin gelişmesi yer alıyor. Bu kapsamda, kurslar sadece fiziksel gelişimi değil; aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi değerlerin çocuklara kazandırılmasını da amaçlıyor.

BAŞKAN ARAS: "GELECEĞİMİZİ SPORA VE BİLİME YATIRIYORUZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Yaz spor kurslarımızla onların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetle, her çocuğun sporla tanışmasını ve hayata daha güçlü adımlarla başlamasını arzu ediyoruz. Geleceğimizi spora, bilime ve kültüre yatırım yaparak inşa edeceğiz. Tüm çocuklarımızı yaz kurslarımıza bekliyoruz.”