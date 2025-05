Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve Dünya Tiyatro Ödülleri listesine giren Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde, Yılın En Başarılı Anadolu Tiyatrosu Özel Ödülü’nün sahibi oldu.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyet’in öncü ve simge oyuncularından, Atatürk’ün isteğiyle sahneye çıkan ilk kadın tiyatro oyuncusu Bedia Muvahhit’in anısını yaşatmak amacıyla verilen tiyatro ödülleri, sahiplerini buldu.

En iyi Anadolu Tiyatrosu’na verilen Göksel Kortay Özel Ödülü’nü Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu almaya hak kazandı.

Birçok duayen tiyatro sanatçısının bulunduğu jüri tarafından seçilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26 Mayıs’ta, İzmir’de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde düzenlenecek tören ile ödülünü alacak.

“MANİSA’MIZIN HER KÖŞESİNE SANATI TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Şehir Tiyatromuzun, tiyatromuzun öncülerinden Bedia Muvahhit’in adını taşıyan bu prestijli ödüle layık görülmesi, sadece bir başarı değil, aynı zamanda sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Tiyatro, yaşamın ta kendisidir; kültürlerin en güzel anlatım şeklidir. Bu anlayışla, Manisa’yı kültür ve sanat kenti yapma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Şehir Tiyatromuzun sahnelediği oyunlar ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, her yaştan vatandaşımızı sanatla buluşturuyor, sosyal yaşamı sanatla harmanlıyoruz. Bu ödül, emeği geçen tüm sanatçılarımızın ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur. Onların azmi ve yeteneği, Manisa’nın kültürel dokusunu zenginleştirmeye devam ediyor. Bizler de bu başarıları desteklemeye, sanatı ve sanatçıyı yüceltmeye devam edeceğiz. Manisa’mızın her köşesine sanatı taşıma, her bireye ulaşma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki sanatın ışığıyla aydınlanan bir şehir, geleceğe umutla bakar” diye konuştu.