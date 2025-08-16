Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erzincan Yaşayan Miras Festivali, 15 Ağustos’ta Kıraç konserine ev sahipliği yaptı.ERZİNCAN (İGFA) - Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, Erzincan Yaşayan Miras Festivali kapsamında; Cumhuriyet Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. “Endamın Yeter”, “Kan ve Gül”, “Gidiyorum” ve “Ayşe” gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Kıraç, geniş repertuvarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca, Ferdi Tayfur gibi usta sanatçıların unutulmaz şarkılarını da yorumlayan Kıraç, duygusal ve hareketli parçalardan oluşan performansıyla ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerden tam not aldı.

15 Ağustos 2025 Cuma günü başlayan ve 17 ilden 60’ı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı ‘’Erzincan Yaşayan Miras Festivali’’ 17 Ağustos akşamına kadar Dörtyol Meydanı’nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen festival; geleneksel el sanatlarını yaşatmayı, sanatları ve sanatçıları tanıtarak desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçılarla dolu etkinlik ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor.