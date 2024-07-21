Burs müjdesini Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte açıklayan Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar, nitelikli eğitim için iş birliği alanlarını genişleteceklerini belirtti.

Bayburt Üniversitesinin öğrenci odaklı fırsat eşitliği ve teşvik uygulamaları kapsamında Bayburt’un bölgesel sivil toplum organizasyonlarıyla kurduğu iş birlikleri, yeni bir müjdeyle kapsam genişletti. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı ve Bayburt Grup destekleriyle 45 öğrencinin Avrupa seyahatine gönderilmesinin ardından bu kez de Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı destekleriyle en başarılı 20 Bayburtlu öğrenciye öğrenim hayatları boyunca burs verileceği müjdesi paylaşıldı. Rektör Türkmen ile Vakıf Başkanı Çavdar’ın “amaçlar için ortaklıklar” misyonuna yönelik görüşmesinin ardından açıklanan müjde kapsamında, bu yıl tercih döneminde, İnşaat Mühendisliği başta olmak üzere Bayburt Üniversitesi bölümlerini tercih eden en yüksek puanlı ilk 20 Bayburtlu öğrenciye öğrenim hayatları boyunca 2500 lira destek verilmesi kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfına teşekkür ettiği açıklamasında, eğitime sağlanan desteğin bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya ve geleceğe yönelik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Başarıyı ve tercihi kesiştiren teşvik yaklaşımımız, yıllar sonra yeniden öğrencileriyle buluşacak olan İnşaat Mühendisliği Bölümümüz için güzel bir “yeniden hoş geldin” karşılaması oldu. Bu güzel karşılamaya paydaş olan Bayburt Vakfına teşekkür ederim.” Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar ise, “İnşaat Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere en yüksek puanlarla Bayburt Üniversitesini tercih eden ilk 20 Bayburtlu öğrenciye öğrenim hayatları boyunca 2500 lira burs desteği vereceğiz. Amacımız, eğitimi merkeze alan bir kültürel gelişim hedefini gerçekleştirmek ve bu yönde hizmetler geliştirmektir. İnşallah bugün hayatlarına dokunacağımız öğrencilerimiz, gelecekte şehrimizin ve bölgemizin kültür hazinelerine zenginlik katacaklar” dedi.



