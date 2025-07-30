DSİ XI Edirne emekli Bölge Müdürü Hüseyin Erkin, İpsala’dan Enez’e giderken sulama alanlarında gözlemlediği su sıkıntısına dikkat çekerek yazılı bir açıklama yaptı. Meriç Nehri’ne bağlı barajların yeterince su depolamadığını ve sulama sistemlerinin iyi yönetilmediğini belirten Erkin, Sultanköy Barajı’nın işletmesinin acilen Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifi’ne devredilmesi gerektiğini vurguladı. Erkin, büyük maliyetlerle yapılan sulama projelerinin adaletli ve etkin kullanılamadığını ifade etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSİ XI Edirne emekli Bölge Müdürü Hüseyin Erkin, İpsala’dan Enez’e yaptığı ziyarette, bölgedeki sulama alanlarında yaşanan su sıkıntısını yerinde inceleyerek bir açıklama yayımladı.

Son yıllarda kuraklık nedeniyle artan su sorunlarının bu yıl ciddi bir krize dönüştüğünü belirten Erkin, Meriç Nehri’ne bağlı barajların doğru yönetilmediğini ve suyun adaletli paylaşılamadığını savundu. Erkin, DSİ’nin geçmişte İpsala, Keşan ve Enez bölgelerindeki tarım arazilerini sulamak için önemli yatırımlar yaptığını hatırlatarak, Yenikarpuzlu Barajı'nın Aşağı İpsala Ovası için, Sultanköy ve Altınyazı Barajları'nın Yukarı İpsala Ovası için, Hamzadere Barajı'nın Keşan Ovası, İpsala Ovası Cimra ve Telmata bölgesi için inşa edildiğini kaydettyi.

Hamzadere Sulaması’nın inşaatının devam ettiğini, ancak Korucuköy ve Enez Sulama projelerinin yatırım programından çıkarılması nedeniyle suya hasret yamaç arazilerinin beklemede olduğunu belirten Erkin, bu barajların Meriç Nehri’nden pompajla doldurulmak üzere tasarlandığını ve sulama mevsimi dışında su depolayarak kurak dönemlerde arazilerin sulanmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Erkin, son yıllarda kuraklık nedeniyle Meriç Nehri’nde suyun azaldığını, ancak Hamzadere, Yenikarpuzlu ve Sultanköy barajlarında yeterli su depolansaydı bu sorunun yaşanmayacağını ifade ederek, “Hamzadere Sulama Birliği’nin su yönetiminde eksiklikleri var. Sultanköy Barajı, iki yıl önce Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifi’nden alınarak birliğe devredildi. Ancak bu barajın işletmesi acilen kooperatife geri verilmelidir. Sultanköy ve Altınyazı barajları entegre bir proje olarak planlandı ve birlikte işletilmeli” dedi.

ALTINYAZI-KARASAZ SULAMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ

Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifi’nin yıllardır bölgede başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve mevcut yönetiminin özverili çalıştığını belirten Erkin, Hamzadere Barajı’nın 310 bin dönüm sulama alanına sahip olduğunu, ancak çeltik ekili 60 bin dönüm taban arazisi dışında yamaç arazilerine çok az su sağlandığını ifade ederek, “Hamzadere Sulaması tamamlandığında 300 bin dönüm arazi bu yönetim anlayışıyla nasıl sulanacak?” diye sordu.

“MİLYONLUK YATIRIMLAR BOŞA GİDİYOR”

İpsala, Keşan ve Enez’deki sulama projelerinin Meriç Nehri suyuyla güvenli sulama hayaliyle planlandığını, ancak yönetim eksiklikleri nedeniyle bu hedefe ulaşılamadığını belirten Erkin, “Büyük maliyetlerle yapılan sulama sistemlerindeki suyumuz adaletli paylaşılamıyor ve iyi yönetilemiyor. Bu projeler için çalışan teknik ekiplerin hayalleri heba oluyor” diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Hüseyin Erkin, bölgedeki sulama sistemlerinin etkin yönetilmesi ve barajların su depolama kapasitesinin doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Sultanköy Barajı’nın Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifi’ne devredilmesiyle sorunun çözülebileceğini ifade eden Erkin, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.