Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından yürütülen “Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Programı” tamamlandı.İZMİR (İGFA) - EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, “Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı”nı gazetecilik mesleğinde farklı kuşaklar arasında öğrenme köprüsü kurmak amacıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Proje kapsamında; mentor ve mentilerin; haber takibi, etik değerler, gazetecilikte dijitalleşme ve zaman yönetimi gibi önemli başlıklarda bilgi ve deneyimlerini paylaştıklarını aktaran Demircan, “Aralarında minimum 10 yıl deneyim farkı olan meslektaşlarımız 6 ay boyunca düzenli görüşmelerle mesleki konulara odaklandı. Karşılıklı empati ve anlayış çerçevesinde güçlü bağlar geliştirdi. Z kuşağının teknolojiye yatkınlığı, mentor’ların dikkatini çekerken; genç gazeteciler ise deneyimli gazetecilerin rehberliğinden büyük memnuniyet duydu. Program sayesinde; mesleki gelişimle birlikte kişisel farkındalık da sağlandı” dedi.

İHTİSASLAŞMA VE DİJİTALLEŞME ÖNCELİK KAZANDI

“Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Programında koordinatörlük görevini üstlenen EMD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Seda Gök, programda genç gazetecilerin haber kaynaklarına erişimde mentörlerinin önerilerinden yararlandıklarını vurguladı. Gök, şöyle devam etti: “İhtisaslaşma ve dijitalleşme gibi konular öncelik kazandı. Kuşaklararası empati, iletişim ve usta-çırak ilişkisi yeniden değer kazandı. Program çıktılarında öne çıkan hususlar; daha fazla pratik becerisi kazanma ve meslek etiğine yönelik farkındalık artırımı yer aldı. Programın kazanımları ise güçlü mentör-menti ilişkileri yüksek öğrenme motivasyonu, kuşaklararası anlayış ve iletişim, meslek etiğine dayalı pratik bilgi aktarımı ve genç gazetecilere umut ve ilham olma olarak dikkat çekti.”

Program kapsamında gazetecilerin kendi dönemlerinin trendlerini birbirlerine aktardıkları bilgisini veren Gök, “Daha deneyimli isimler, kendi dönemlerinin karakteristik özelliklerini genç kuşak meslektaşlarıyla paylaşırken, genç kuşak temsilcileri, dijitalleşme, yapay zeka başlıkları öncelikli olmak üzere günümüzün ve geleceğin öncelikli başlıklarında deneyimli kuşağa bilgi paylaşımında bulundu. Karşılıklı öğrenmenin ve kuşakların birbirlerini anlama çabası içinde oldukları verimli bir süreci başarıyla tamamladık. Katılımcılarının geri bildirimleriyle programı sürekli geliştirerek gazetecilik mesleğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Mentör ve mentilere katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız” diyerek sözlerini noktaladı.