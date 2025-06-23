Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara karşı kararlı adımlar attı. Ticaret Bakanlığı'ndan elektrikli otomobil reklamlarındaki menzil aldatmacalarına rekor cezalar ve erişim engeli geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara karşı denetimlerini sıkılaştırıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2025’teki Reklam Kurulu toplantısında özellikle elektrikli otomobil reklamlarındaki 103 dosyadan 92’si aykırı bulunduğunu duyurarak, 15,8 milyon TL ceza ve 8 erişim engeli kararı çıktığını açıkladı.

2025 yılının ilk yarısında 838 dosyadan 753’üne 141,1 milyon TL ceza kesildi.

Elektrikli otomobil reklamlarında, laboratuvar verileriyle (WLTP) yanıltıcı menzil bilgileri sunulduğu tespit edilirken, kurul, reklamlarda test standardının belirtilmesini, gerçek kullanımda menzilin değişebileceğinin ve hava, sürüş tarzı gibi etkenlerin etkisinin açıkça ifade edilmesini zorunlu kıldı.

Bakanlık, tüketiciyi koruma ve şeffaflık için yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.