7 bin lirayı aşan ödemeler için banka veya aracı finansal kurum kullanılması zorunlu hale geldi. Düzenleme ile nihai tüketiciler de tevsik (belge kanıtlama) kapsamına alındıANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Karara göre vergi vergi mükellefi olmayanlara, tevsik zorunluluğu kapsamındaki vergi mükelleflerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 7 bin lirayı aşan tutarlarının tahsilat ve ödemelerini finansal kurum aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.

Örneğin, kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi, evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan bir firmadan 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu işleme ait tahsilat ve ödemenin banka ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.

Tevsik (belge kanıtlama) zorunluluğuna uymayanlara ceza uygulanacak.