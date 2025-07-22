Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle geliştirilen Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı, Gazi Anadolu Lisesi’nde tanıtıldı. Öğretmen ve velilere yönelik dijital iletişim platformları, eğitimi daha şeffaf ve etkin kılacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’un katılımıyla, Gazi Anadolu Lisesi’nde “MEB-BiP Öğretmen Bilgi Servisi” ve “Okul Veli Asistanı” tanıtım programı düzenlendi. Programda, eğitimde dijital dönüşümün yeni adımları kamuoyuyla paylaşıldı.

EĞİTİMDE GÜÇLÜ İLETİŞİM KÖPRÜSÜ

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Bakanlığın 1,2 milyon öğretmen ve 20 milyon veliyle Türkiye’nin en büyük ailesi olduğunu belirtti.

Velilere hızlı bilgi sunmak ve görüşlerini almak için dijital dönüşümü kullandıklarını söyleyen Müdür Canlı, "Öğretmen Bilgi Servisi ile öğretmenlere hedef odaklı bilgilendirmeler yapacağız. Okul Veli Asistanı ile veliler, çocuklarının eğitim süreçlerini anlık takip edebilecek” dedi. Canlı, yerli ve milli Turkcell BiP platformuyla yapılan iş birliğinin, güvenli ve etkili iletişim için kritik olduğunu vurguladı.

VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE ÖZEL SERVİSLER

Turkcell Genel Müdürü Koç, “Öğretmen Bilgi Servisi, duyurulardan müfredat bilgilendirmelerine kadar öğretmenlerin işini kolaylaştıracak.

Okul Veli Asistanı ise Eylül 2025’te başlayacak eğitim yılıyla velilere, operatör fark etmeksizin, çocuklarının okul durumunu takip imkanı sunacak” dedi. Koç, projelerin toplumun her kesimine dijital destek sağladığını ifade etti.

SERVİSLERİN ÖZELLİKLERİ

Öğretmen Bilgi Servisi, Bakanlığın duyurularını, yönergelerini ve etkinliklerini uçtan uca şifreli bir sistemle öğretmenlere ulaştıracak.

Okul Veli Asistanı ise velilere, çocuklarının performansını izleme, doküman ve materyallere erişme imkanı sağlayacak. Servis, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında devreye girecek ve velilerin görüşlerini Bakanlığa iletebilmesine olanak tanıyacak.

Program, Koç’un Bakan Tekin’e hediye takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.