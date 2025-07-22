Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Fatma Kartaloğlu Agay, Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci “Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Uygunluğu Ölçeği”ni geliştirdi. Ölçek, enfeksiyon önlemede kurumların performansını ölçüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hemşiresi Fatma Kartaloğlu Agay, sağlık hizmetlerinde el hijyeni uygunluğunu ölçen Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci ölçeğini geliştirdi. Agay, sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinin kritik olduğunu vurgulayarak, “COVID-19 salgını, el hijyeninin önemini bir kez daha gösterdi. Ancak mevcut ölçümleme yöntemleri yetersizdi, bu yüzden yeni bir ölçek geliştirdik” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÖLÇEK

Ulusal ve uluslararası rehberler ile saha çalışmalarına dayanan ölçek, 2023’te AR-GE çalışmalarına başladı. Türkiye’nin 7 bölgesinden 458 sağlık çalışanıyla test edilen ölçek, 2024’te son halini aldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nden hemşire Muhdedir Caner ve Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gamze Özbek Güven’in katkılarıyla tamamlanan çalışma, 25 Nisan 2025’te Journal of Nursing Measurement’ta yayımlandı.

KURUMSAL PERFORMANSI ÖLÇÜYOR

Ölçeğin sağlık çalışanlarının branş, kıdem ve çalışma alanlarındaki farklılıkları ortaya koyduğunu belirten Agay, “Bireysel değil, kurumsal performansı ölçerek enfeksiyon önleme paketlerini güçlendiriyor. Sağlık kurumları, el hijyeni uygulamalarını değerlendirmek ve eksiklikleri tespit etmek için bu ölçeği güvenle kullanabilir” dedi.

Ölçeğin ulusal ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Agay, “Sağlık Bakanlığı’nın el hijyeni farkındalığını ölçme zorunluluğuna yanıt veren bu ölçek, dijital platformlara ve yapay zekaya kolayca entegre edilebilir. Veri toplama sürecinde dijital yöntemleri kullandık ve bu, geniş kitlelere ulaşmamızı sağladı” diye konuştu.