Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi ile üniversite-sanayi iş birliği alanında yapılabilecekleri değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörün yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için üniversite-sanayi işbirliği büyük önem taşıdığını söyledi.

Üniversite-sanayi işbirliği, sektörün sorunlarına ihtiyaç odaklı çözümler geliştirilmesine zemin hazırladığını ifade eden Başkan Gürle, Ar-Ge ve inovasyon, kalifiye işgücü yetiştirme, üretim süreçlerinin optimizasyonu, tasarım işbirlikleri, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ve teknoloji transferi ile orta ve uzun vadede akademi ile ortak bir vizyon belirlemek istediklerini kaydetti.

Başkan Gürle, yıllardır düzenlenen tasarım yarışmalarının yarattığı katma değer bu işbirliğinin en somut ve başarılı örneği olduğunu vurguladı.

Üniversite ve sektörün birlikte hareket etme kültürüne getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise, bu kapsamda daha düzenli iletişim mekanizması kurulması adına ilk etapta EİB’den iki temsilciyi Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Danışma Kurulu’na dahil edeceklerini belirterek, "Orman Fakültesinin Birliğimiz iştigal sahasında yer alan 3 sektörle ilgili de alt bölümleri mevcut. Daha sonra ihtiyaç analizi yaparak üniversitenin kapasitesi ile sektörün ihtiyacının kesiştiği noktaları tespit edeceğiz. İhtiyaç eşleşmesinden sonra her iki tarafın da beklentilerini net şekilde belirlemesiyle çalışmalarımız ilerlemeye başlayacak. Gerek teorik gerek sahada eğitimlerle edindiğimiz bu tecrübeyi üyelerimize de aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.