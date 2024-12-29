AFAD Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 172.77 km mesafede 4.5 büyüklüğünde meydanagelen depremin deriniği 6,75 kilometre olarak kaydedildi.
Ege Denizi'nde korkutan deprem
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