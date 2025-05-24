Naim Süleymanoğlu ile birlikte dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Mutlu, üst üste üç olimpiyat şampiyonluğu ve 20'den fazla dünya rekorunun perde arkasını anlattı. Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy’un moderatörlüğünde Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleşen etkinlik, Halil Mutlu’nun içten ve ilham verici anlatımıyla öğrenciler için unutulmaz bir deneyime dönüştü.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bir spor efsanesini Bayburt Üniversitesinde ağırlamanın, genç sporcuların başarı ufkunu genişleteceğini ifade etti. Spor Dostu Kampüs konsepti kapsamında bu tür vizyon buluşmalarını daha da sıklaştıracaklarını belirten Rektör Türkmen, Halil Mutlu’ya katkılarından ötürü teşekkür etti.



Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Halil Mutlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın kapanışında ise Rektör Türkmen tarafından kendisine Teşekkür Beratı takdim edildi.