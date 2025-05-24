Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve kentsel altyapının sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla sanayi kaynaklı atık yağlara karşı başlattığı denetim çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle restoran, lokanta, otel, yurt, oto yıkama ve halı yıkama gibi yağ atığı üretme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yürütülen denetimlerde 2025 yılının ilk çeyreğinde 411 işletme kontrol edildi.SAMSUN (İGFA) - SASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, sanayi tipi tezgâh altı yağ tutucu sistemlerinin kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, 204 işletmeye yağ tutucu sistemi kurulması sağlanarak, bu işletmelere “Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” verildi. SASKİ yetkilileri, bu sistemlerin hem altyapı hem de çevre sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atık su numuneleri akredite laboratuvarlarda inceleniyor

Denetimler sırasında işletmelerden alınan atık su numuneleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Yapılan analizlerde; kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), yağ ve gres miktarı, pH değeri ile sıcaklık gibi çevresel etkiye sahip kritik parametreler detaylı şekilde inceleniyor. İncelemeler sonucunda kriterlere uygunluk sağlayan işletmelere teşekkür edilirken, uygun olmayanlara yönelik uyarılar ve iyileştirme çağrıları yapılıyor. Denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Atık yağlar altyapıyı tıkıyor, taşmalara sebep oluyor

SASKİ ekipleri “Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesine” sahip yaklaşık bin 600 işletmeyi her yıl düzenli olarak denetliyor. SASKİ’den yapılan açıklamada, gelişi güzel lavabolara veya caddelere dökülen atık yağların zamanla kanalizasyon borularının iç yüzeyine yapışarak çapı daralttığı, tıkanmalara yol açtığı belirtildi. Bu durumun özellikle yoğun yağışlarda taşkınlara, çevre kirliliğine ve altyapıda ciddi hasarlara sebebiyet verdiği ifade edildi.