İzmi'de Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı tatilinin ardından kent genelinde detaylı bir temizlik çalışması başlattı.İZMİR (İGFA) - Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Pamucak Plajı, Pananos Sahili ve Zeytinköy’de bulunan Kazangöl bölgesinde temizlik emekçileri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte toplanan çöp miktarında da ciddi bir artış yaşandı. Efes Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri, bayram tatili boyunca plajlarda ve piknik bölgelerinde vatandaşların konforu ve hijyeni için yoğun mesai harcayarak çalışmalarını devam ettirdi.

Bayram tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Efes Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri kent genelindeki tüm çöp konteynerlarında yıkama ve dezenfekte çalışması başlattı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla olası koku ve sineklenme şikâyetlerinin önüne geçmek için başlatılan çalışma vatandaşlardan tam not aldı.

“TEMİZLEMEK BİZİM, TEMİZ TUTMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Vatandaşları çevreyi temiz tutma konusunda duyarlı olmaya davet eden Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı; “Bayram tatili boyunca temizlik emekçisi arkadaşlarım sahada yoğun bir şekilde çalıştılar. Özellikle plajlarımızda ve piknik alanlarımızda çok ciddi bir şekilde ziyaretçi artışı yaşadık. Haliyle topladığımız çöp sayısında da ciddi bir artış yaşadık.

Bayram tatili öncesinde ziyaretçi yoğunluğunu ön görerek özellikle bu bölgelerde çöp konteyner sayımızı arttırarak daha sık aralıklarla rahat ulaşılabilir şekilde konumlandırmıştık. Buna rağmen maalesef vatandaşlarımızın çöplerini çöp konteynerlarına değil de bulundukları alanda bıraktıklarına şahit olduk. Bizler elbette Efes Selçuk’u temiz tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz ancak vatandaşlarımızı da çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olmaya ve temizlik emekçilerimizin işlerini bir nebze de olsa kolaylaştırmaya davet ediyoruz. Her zaman dediğimiz bir şey var; “Temizlemek bizim, temiz tutmak hepimizin görevi” dedi.