İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkanvekili seçimi yaptı. AK Parti’li Eray Karadeniz 21 oyla seçilirken, Bahçetepe sosyal medya hesabından halkın iradesine saygısızlık yapıldığını belirten yazılı sert bir açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik’in başkanlığındaki toplantıda, AK Parti Eray Karadeniz’i, CHP ise Murat Topaloğlu’nu aday gösterdi. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamayınca, üçüncü turda AK Parti’li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP’li Topaloğlu ise 16 oyda kaldı.

BAHÇETEPE’DEN SERT AÇIKLAMA

Seçim sonrası Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan süreci “halkın iradesine saygısızlık” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Bahçetepe, kısa süren görev süresi boyunca şeffaf ve halk odaklı bir yönetim sergilediğini, yetim hakkını koruduğunu ve alın terine saygı gösterdiğini vurguladı.

Bahçetepe, paylaşımında, “31 Mart’ta sizlerin oylarıyla göreve geldik. Adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık. İhtiyaç sahiplerine ulaştık, israfı önledik, adaleti esas aldık. Ancak şimdi, hukuka dayanmayan, siyasi içerikli bir süreçle belediyemiz masa başında el değiştirdi. Bu, sadece şahsıma değil, Gaziosmanpaşa halkının tercihlerine yönelik bir saygısızlıktır” dedi.

“Sokağa çıktığınızda halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?" diye soran Bahçetepe, "Vicdanınıza ne diyeceksiniz? Tarih sizi affetmeyecek! Gaziosmanpaşa halkı doğruyu, adili ve vicdanı bilir. Fiziken yanınızda olamasam da gönlünüzdeyim. Gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz. Adalet er ya da geç kazanır” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.