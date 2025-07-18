Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal mahallelerinden Barutçu ile Zeytinköy’ü kapsayan güzergâhta başlattığı asfalt onarım çalışmalarını tamamladı.İZMİR (İGFA) - Vatandaşlardan gelen yoğun talepleri dikkate alarak harekete geçen Efes Selçuk Belediyesi, Fen İşleri ekiplerinin özverili çalışmasıyla yolun onarımını kendi imkânlarıyla tamamladı. Çalışmalar kapsamında, Zeytinköy ve Efes Selçuk merkezi arasında ulaşımı sağlayan bağlantı noktası ile Pananos Sahili’ne giden güzergâh başta olmak üzere, toplamda 60 ton asfalt kullanılarak yama işlemleri tamamlandı.

Vatandaşlardan gelen talepleri hiçbir zaman görmezden gelmediklerini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu kentte yaşayan her birey için var gücümüzle çalışıyoruz. Barutçu – Zeytinköy yolundaki bozulmalar güvenlik açısından ciddi sıkıntılar yaratıyordu. Bu güzergahtaki sorunun bir an önce çözülmesi için belediye emekçilerimizle birlikte hızlıca harekete geçtik. Kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu asfalt onarım çalışmasıyla, bölge halkımızın uzun süredir beklediği hizmeti yerine getirmiş olduk. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.