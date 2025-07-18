Bursa'da kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi’nde yüksek gerilim hattının altına imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen iş yerini yıktı. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki kaçak binaları tespit ederek yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Geçit Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Kaçak işyerinin, 154 bin voltluk yüksek gerilim hattının altına inşa edilmiş olması ise dikkat çekti. Belediye ekipleri, büyük bir dikkatle yıkımları gerçekleştirdi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.