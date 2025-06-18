Edirne Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali, kentin dört bir yanından gelen miniklerin neşesiyle renkli görüntülere sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, festival alanında kurulan oyun grupları, sanat atölyeleri ve sahne performanslarıyla gün boyu devam etti. Özellikle Ebru Sanatı Atölyesi, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Akşam saatlerinde ise Edirne Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Genç yeteneklerin sergilediği performans, izleyicilerden tam not alırken, hemen ardından sahne alan Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu ise gösterisiyle festivale damgasını vurdu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için böyle anlamlı etkinlikler düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Festivalimize katılan tüm çocuklara, ailelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Martin, “Çocuk festivalimizde bizlere destek olan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a ve Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer'e teşekkür ediyoruz.” dedi.