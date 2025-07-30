Edirne'nin Keşan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt vermek için yeni bir binek araç aldı. Kaymakam Mercan ve Müdür Çörek, hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı cevap verebilmek için yeni bir binek araç temin etti.

Araç, özellikle acil durumlarda müdahale süresini kısaltarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefledi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, “Bu araç sayesinde vakfımız, vatandaş taleplerine daha hızlı müdahale edebilecek. Hizmet sürecine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

SYDV Müdürü İbrahim Çörek ise, vatandaşların her türlü ihtiyacına koştuklarını belirterek, yeni aracın müdahale gerektiren durumlarda kendilerine güç katacağını söyledi.