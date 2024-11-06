Keşan-Enez arasındaki yol genişletme çalışmalarının başlaması dolayısıyla trafik akışının yönlendirildiği Büyükdoğanca-Kılıçköy arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan-Enez arasındaki yol genişletme çalışmalarının başlaması dolayısıyla trafik akışının yönlendirildiği Büyükdoğanca-Kılıçköy arasındaki yolda, iddiaya göre, Kılıçköy istikametine giden 07 GUV 30 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 59 AGL 018 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her 2 otomobildeki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz! Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz!

07 GUV 30 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.