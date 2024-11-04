Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan Köyü’nde ikamet eden Ömür Coşkun, köyde yapılan bir alanın usulsüz olarak, bir şahsa verildiği iddialarını dile getirerek iddialarına CİMER'den cevap beklemekteydi. Coşkun'a yanıt CİMER'den geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan Köyü'nde usulsüzlük iddialarını dile getiren Ömür Coşkun, kendisinin bu iddialarıyla ilgili olarak başta Keşan Kaymakamlığı’na ve CİMER’e işlemin usulsüz olduğu nedeniyle şikayette bulunduğunu ancak kendisine henüz bir cevap verilmediğini belirtmişti.

Coşkun, haber sonrasında 1 Kasım'da CİMER’den kendisine cevap geldiğini açıkladı.

Kayabaşı mevki 48 nolu parselin mera parseli olduğunu belirten Coşkun, orman alanı olarak burası Hamza Karakaya adlı bir kişiye usulsüz olarak verildiğini iddia ederek, mera olan alana da usulsüz ağaçlandırma yapıldığını öne sürmüştü. CİMER’den Coşkun’a gelen cevapta, “İşgallerin sonlandırılması için 04.09.2024 tarihinde HYS-2024-14307443 belge numarası ile 3091 memur yollukları ödemesi yapılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim” denildi. 4 Eylül tarihinden bugüne kadar konuyla ilgili olarak işgallerin sonlandırılması için herhangi bir çalışma yapılmadığını ve bu çalışmanın ne zaman yapılacağını da yetkililerden öğrenmek istediğini dile getiren Coşkun, "48 nolu parselde kadastro çalışması yapılmış mıdır? Mera olan alana ağaçlandırma projesi verilmesi yasal mıdır?" sorularını da yöneltti.