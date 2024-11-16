Edirne Keşan’ın kurtuluşunun 102. Yıl dönümünde, Keşan Belediyesi organizasyonunda, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Ziraat Odası ve Esnaf Odaları iş birliğinde düzenlenen İndirim Günleri, 19 Kasım’da başlıyor.Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kurtuluş Bayramı İndirim Günleri Keşan’da sloganıyla düzenlenen etkinlik, 19-20-21 Kasım’da gerçekleştirilecek. Yapılacak etkinlikle ilgili olarak bugün esnafa bilgilendirme yapıldı. Keşan esnafına yapılan ziyaretler sırasında bilgi veren Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, 19 Kasım Keşan’ımızın kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunun yaşandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü, birlik ve beraberliğimizin bir yansımasıdır. Bu özel vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, bizlere bağımsız bir vatan bıraktıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Keşan Belediyesi olarak, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamız, Keşan Ticaret Borsamız, Keşan Ziraat Odamız ve Esnaf Odalarımız ile birlikte, bu anlamlı günde ekonomik ve sosyal bir hareketlilik yaratmak amacıyla Kurtuluş Bayramı İndirim Günleri etkinliğimizi hayata geçiriyoruz.

19-20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak indirim günleriyle, hem esnafımıza destek olmak hem de vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla alışveriş imkânı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu organizasyon sadece alışveriş fırsatlarıyla değil, aynı zamanda bayram coşkusunu tüm ilçemize yayacak etkinliklerle dolu olacak.

İndirim günleri içerisinde, Çarşı Merkezi 1. Etap Yol ve Kaldırım Yapım işi kapsamında yeniden düzenlediğimiz Namazgah Sokak, Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak, Hal Geçidi Sokak ve Dr. Tayyip Akalın Caddelerimizde sokak müzikleri ve eğlenceli aktiviteler hazırladık.

Alışveriş günleri boyunca sizleri de caddelerimizi ve dükkanlarımızı canlandırmaya, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.”

Toplantının ardından esnaflara tanıtım broşürü dağıtıldı.