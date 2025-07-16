Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeni Mahalle Muhtarlığı, Kemal Sokak’taki yeni binasında hizmete başladı. Muhtar İbrahim Dağ, hayırsever desteğiyle inşa edilen binayla sorunların daha hızlı çözüleceğini söyledi.Edoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Yeni Mahalle Muhtarlığı, Kemal Sokak No:6/1’de, Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu karşısında hizmete başladı.

4 SORUN ÇÖZÜLDÜ, 1’İ YOLDA

Hayırseverlerin desteğiyle devlete yük olmadan inşa edilen binanın açılışında konuşan Muhtar İbrahim Dağ, “Mahallemizin kalbinde, sorunları hızla çözeceğiz” dedi. Muhtar Dağ, mahallenin 5 temel sorunundan 4’ünü çözdüklerini belirterek, "Sağlık ocağı temeli atıldı, eczane açıldı, muhtarlık taşındı, sokak hayvanları için çalışma yapıldığını, sınav sahasının taşınması için girişimler sürüyor" dedi.

Dağ, destek için Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve ekibine teşekkür ederek, “Mahallemizi daha ileri taşıyacağız” mesajını verdi.