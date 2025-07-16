CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hasat öncesi 500 bin ton sıfır gümrüklü mısır ithalatı kararını eleştirerek, “Yerli üretici batırılıyor, ithalatçı lobiler kazanıyor” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 31 Temmuz’a kadar 500 bin ton mısır ithalatına sıfır gümrükle tarife kontenjanı uygulanmasını sert sözlerle eleştirdi.

Hasada 15 gün kala alınan bu kararın yerli üreticiyi zarara uğrattığını belirten CHP'li Sarıbal, “Depolar dolu, hasat kapıdayken sıfır gümrükle ithalat kime yarıyor? 500 bin ton mısırı kim ithal edecek, bu imtiyaz kimlere verildi?” diye sordu.

Sarıbal, Türkiye’nin 2003-2025 arasında 41 milyon ton mısır ithal ederek 10 milyar dolar harcadığını, bu paranın ithalatçı lobiler ve aracı şirketlere gittiğini söyledi.

ÜRETİCİ HASAT ÖNCESİ ZARARDA

Geçen hafta tonu 12 bin 300 TL olan mısırın 500 TL düştüğünü, ithalatın fiyatları daha da baskılayacağını belirten Sarıbal, Türkiye’nin mısır üretiminin son 5 yılda yüzde 35 artarak 2024’te 8,1 milyon tona ulaştığını, 2025’te 8,5 milyon ton beklendiğini aktaran Sarıbal, kendine yeterlilik oranının yüzde 96,5 olduğunu vurguladı. Ancak son 9 ayda 3,5 milyon ton mısırın sıfır veya düşük gümrükle ithal edildiğini, bu kararın yerli üreticiyi zora soktuğunu söyleyen Sarıbal, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2023’te mısır alım fiyatını sadece yüzde 5,3 artırarak 6 bin TL’ye çıkardığını, 2024 fiyatının ise hâlâ açıklanmadığını belirtti. Sarıbal, üreticinin maliyetleri karşılayamadığını ifade etti.

ÇİFTÇİYE CEZA, TÜCCARA KIYAK

Öte yandan CHP'li Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin genel durumuna da değindi.

Karpuz ve soğan üreticilerinin ürünlerini satamadığını, patates ve domates üreticilerinin maliyetleri karşılayamadığını söyleyen Sarıbal, Sakarya’da karpuzlarını satamayan çiftçilere 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye varan cezalar kesildiğini aktarak, “Üretici ürününü satamıyor, tüccar alımdan vazgeçiyor, devlet ceza kesiyor. Planlama yok, destek yok, alım garantisi yok ama ceza var. Bu, çiftçiyi yok etmek için kurulmuş bir düzen” diyerek tarım politikalarını eleştirdi.