Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay, Keşan ve çevresinde yaşanan hayvan hastalıkları ile ilgili önemli açıklamalar yaparak yetkililere seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan hayvan hastalıklarının halen devam ettiğine dikkati çeken Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay, kayıpların artmaya devam ettiğini söyledi.

Hayvan ölümlerine dikkati çeken Akbay, yöneticilerin artık sesimizi duyma zamanı geldiğini ifade etti.

"Üreticiler hastalığa karşı bütün aşı ve diğer tedbirleri uygulamasına karşılık hala kayıplar fazla" diyen Akbay, "Aşıların koruma sağlayıp sağlamadığı, sahada hayvanlardan alınan numunelerle geniş kapsamlı olarak araştırılmalıdır. Gelecek seneler için etkin mücadele yolları geliştirilmelidir. Bu yıl desteklemeler yavru üzerinden ödeneceğinden üretici zararı iyice artmıştır. Çünkü hastalık özellikle kuzu kayıplarına yol açmaktadır. Bu sebeple üretici bir kere daha mağdur olmaktadır. Bu durum düzeltilmelidir" dedi.

Üreticinin hastalıkla savaşı kaybetmesi moral olarak yılgın ve umutsuzluğa kapılmasına sebep olduğunu vurgulayan Arif Hikmet Akbay, söz konusu olaylarla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Piyasaya satılan kuzu miktarı önümüzdeki aylarda düşecek ,arz talebi karşılayamayacak , tüketici maalesef satın alacak kuzu eti bulamayacak. Üretimi teşvik amacıyla kırsal kesimin altyapı kalitesi arttırılmalı, kırsal nüfusun sosyal güvenlik sıkıntısı uygulanabilir ve sadeleştirilmiş biçimde tüm işletmeleri kapsayacak şekilde giderilmelidir. TARSİM sigortaları kapsamına kuzu ve oğlak ölümleride dahil edilmelidir, yoksa yaşanan kayıplarda tarsim sigortaları hiçbir şekilde üretici açısından cazip olmayacaktır. Sigortalı sürülerde yaşanan ölümlerde kuzu ve oğlaklarda küpe şartı aranmaksızın gerekli düzenleme yapılarak sigorta kapsamına alınmalıdır. Bu şartlarda biz yetiştiriciler tüm gücüyle devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Artık söz değil yardım bekliyoruz".