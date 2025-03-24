Edirne'nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından otel ve pansiyonlara yönelik 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon ve konaklama tesisi işletmecilerini yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı başkanlığında; yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla Oda’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, “Otel, Pansiyon ve Konaklama Tesislerinin Yangından Korunması Yönetmeliği” hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcılara, yönetmeliğin uygulanması, dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve işletmelere yönelik yükümlülükler aktarıldı.

Etkinlikte aynı zamanda, işletmecilerin karşılaştığı sorunlar ve uygulamadaki aksaklıklar da ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi. Bu tarz toplantıların sektör bilincini artırmak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Keşan TSO yönetimi, talepleri dikkate alarak bu tür bilgilendirici toplantılara devam edeceklerini söyledi.