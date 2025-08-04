Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Umut Ülken, Keşan SODAM kursiyerlerine “Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklardan Korunma” eğitimi verdi. Dengeli beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve sağlık okuryazarlığının önemine vurgu yapılan eğitimde, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu belirtildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Umut Ülken, Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine yönelik sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma konulu bir eğitim düzenledi.

Eğitimde sağlık bilincinin artırılması ve erken teşhisin kritik rolü öne çıktı.“Sağlık, Bedenin Dengede Kalmasıdır”Dr. Ülken, sağlığın yalnızca hastalıksız bir durum değil, bedenin dengeli işleyişi olduğunu vurguladı.

“Sağlığı korumak, hastalandıktan sonra doktora gitmekten daha önemlidir” diyerek, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yetersiz veya dengesiz beslenmenin sağlığı tehdit ettiğini belirten Ülken, “Vücudun ihtiyaç duyduğu besinler yeterince alınmazsa veya bazıları aşırı tüketilirse sağlık bozulur” dedi.

Düzenli fiziksel aktivitenin ise kalp hastalıkları, kemik erimesi ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu ifade etti.

HİJYEN VE ERKEN TEŞHİS VURGUSU

Kişisel hijyenin bulaşıcı hastalıkları önlemedeki önemine değinen Ülken, “Temiz bir birey, mikroplardan korunarak sağlıklı kalır” dedi. Ayrıca, belirtiler ortaya çıkmadan düzenli tıbbi kontrollerin yapılması gerektiğini, mevcut rahatsızlıkları olanların ise organ fonksiyonlarını korumak için doktor takibinde olmaları gerektiğini belirtti.

Eğitimde sağlık okuryazarlığının önemi de vurgulandı. Dr. Ülken, “Sağlık bilgisi eksikliği yanlış alışkanlıklara yol açabilir. Bilgili bireyler kendilerini daha iyi korur” diyerek, kursiyerlere sağlık bilincini artırma çağrısında bulundu.