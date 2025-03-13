Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla düzenlenen törende Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosu büyük beğeni gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ın yanı sıra ilçe protokolünün yanı sıra öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni İbrahim Onaran “Akif’ten Sesleniş” adlı konuşması sonrasında lise öğrencilerinden Ceren Gürel, “Ey Yolcu Uyan”adlı şiiri okudu. 12 Mart dolayısıyla okullararası yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İlkokullarda resim dalında 3. olan Anafartalar İlkokulu Öğrencisi Defne Kırım, ortaokullarda şiir dalında 3. olan Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi Elif Beril Türk ve liselerde kompozisyon dalında 3.olan Keşan Lisesi öğrencisi Sümeyye Kurt’a ödüllerini Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan verirken, resim dalında 2.olan Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencisi Hazal Duru Şanlı, ortaokullarda şiir dalında 2.olan Yenimuhacır Ortaokulu öğrencisi Asya Deren Türker, Liselerde kompozisyon dalında 2.olan Keşan Anadolu Lisesi öğrencisi Minel Kaçma’ya 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz verdi.

Yarışmanın birincileri olan resim dalında Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Hilal Merve Ekinci, şiirde Süleyman Paşa Ortaokulu öğrencisi Muhammed Fansa ile kompozisyonda Keşan Fen Lisesi öğrencisi Tufan Kaan Karagöz’e ödüllerini Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz takdim etti.

Tören Keşan Yusuf Çapraz Liesei öğrencilerinin hazırladığı ve büyük beğeni gören oratoryosu ile sona ererken, program sonunda protokol öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.