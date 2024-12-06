Edirne'nin Keşan ilçesinde Dr. Ali İhsan Çuhacı ölümünün 16.yıldönümünde yaptırdığı ve adını verdiği Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’nda anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 2008 yılında yaşamını yitiren merhum Dr. Ali İhsan Çuhacı için ilk tören Asri Mezarlık’ta gerçekleşti.

Törene Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu Müdürü Mustafa Meriç, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ katıldı. Daha sonra Okul Bahçesi’ndeki anma törenine Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Keşan İlçe Başkan Vekili Osman Başak, Okul Müdürü Mustafa Meriç, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli, Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ, Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 4/C sınıfından Elif Tokdemir, Dr. Ali İhsan Çuhacı’nın özgeçmişi okundu.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirlerin okunması sonrasında aynı gün Dr. Ali İhsan Çuhacı, annaesi ve babası adına yaptırdığı Feride Mehmet Çuhacı Lisesi’nde düzenlenen programla da anıldı.