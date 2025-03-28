Edirne Keşan TSO, İŞKUR, TOBB ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle başlatılacak “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” kapsamında 14 Nisan’da üç farklı mesleki eğitim kursu açılacak. Kursların planlaması için koordinasyon toplantısı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında mesleki eğitim kurslarına yönelik önemli bir hazırlık toplantısı düzenlendi. Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Aydın Güllü’nün ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Keşan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Kerem Akdağ, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Selçuk Kadem, İŞKUR Temsilcisi Burçin Cinay ve Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar katıldı.

14 NİSAN’DA ÜÇ KURS BAŞLIYOR

Toplantıda TOBB ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen program çerçevesinde 14 Nisan’da başlayacak olan mesleki eğitim kursları ele alındı. Keşan Belediyesi, Keşan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında açılacak kurslar şunlar olacak:

CNC Makine Kursu

Muhasebe Kursu

Akaryakıt Görevlisi Kursu

İSTİHDAM SORUNLARINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Toplantıda kurs içerikleri, planlama süreci ve istihdam olanaklarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Keşan TSO, üyelerden gelen talepler doğrultusunda bölgedeki işgücü ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefliyor.

KEŞAN TSO’DAN AÇIKLAMA

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, istihdam alanında yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak adına bu tür iş birliklerini sürdüreceğini vurguladı. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin sektöre kazandırılması planlanıyor.