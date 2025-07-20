Keşan'da polis, şüpheli bir şahsın üzerinden kimyasala bulanmış 4.14 gram uyuşturucu ele geçirdi. U.D. isimli şüpheli, TCK 191 kapsamında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak’ta yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde, U.D. isimli şahsın üzerinde peçeteye sarılı halde 4.14 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem başlatıldı.