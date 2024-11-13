Keşan Belediyesi Sanat Merkezi ve Keşan Belediyesi Spor Birimi yeni sezon kursları, tüm enerjisi ile başladı. Tüm yaş gruplarına hitap eden kurslarda, hareket eğitimi, jimnastik, resim, İngilizce, pilates, voleybol ve basketbol dersleri bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara eğlenerek öğrenme ve kendilerini geliştirme imkanı tanıyor.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: “Keşan Belediyesi Sanat Merkezi ve Spor Birimimizin hazırladığı kurslarla, kış dönemini dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz. Sanat, spor ve eğlencenin; eğitim ile bir araya geldiği kurslarımız, her yaştan katılımcının gelişimine katkı sağlayacak şekilde planlanmıştır. Eğlenerek öğrenmek, yeni yetenekler kazanmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz!”

Kış sezonu boyunca, Keşan Belediyesi Sanat Merkezi ve Spor Birimi tarafından yürütülecek çeşitli kurslarımız ise şunlardır:

“HAREKET EĞİTİMİ: SAĞLIKLI VE AKTİF BİR YAŞAM İÇİN”

“Hareket eğitimi kursumuz, tüm katılımcılarımızın fiziksel farkındalıklarını artırmayı, esneklik kazandırmayı ve dayanıklılıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Profesyonel eğitmenlerimiz tarafından verilen derslerle katılımcılar, hem sağlıklı yaşamın temellerini öğreniyor hem de aktif bir yaşam tarzını benimseme fırsatı buluyor.”

“JİMNASTİK: ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİN”

“Jimnastik kursumuz, özellikle çocuklara yönelik olarak tasarlandı. Denge, koordinasyon, güç ve esneklik kazandırmayı hedefleyen bu programda, çocuklarımız eğlenirken sağlıklı bir fiziksel gelişim süreci geçiriyor. Deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde verilen jimnastik dersleri, çocuklarımızın sporla tanışmalarını sağlarken, hareket becerilerini de güçlendiriyor.”

“RESİM: SANATSAL YARATICILIĞI KEŞFEDİN”

“Resim kursumuz, her yaştan katılımcıya sanatsal ifade becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden bu derslerde, farklı teknikler ve sanat materyalleri kullanılarak yaratıcılığın sınırları zorlanıyor. Eğitmenlerimiz eşliğinde katılımcılar, resim yaparak duygularını ifade etme ve sanatsal bakış açılarını geliştirme imkanı buluyor.”

“İNGİLİZCE: DİL BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN”

“Her yaş grubuna yönelik İngilizce kursumuz, katılımcıların dil becerilerini güçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Temelden ileri seviyeye kadar düzenlenen derslerle katılımcılarımız, dil öğrenme süreçlerini profesyonel eğitmenlerimizin rehberliğinde verimli bir şekilde sürdürüyor. İngilizce kursumuz, çocuklar ve yetişkinlere etkili bir öğrenme süreci sunarak dil becerilerini artırma fırsatı veriyor.”

“PİLATES: ZİNDE VE SAĞLIKLI KALIN”

“Pilates kursumuz, katılımcılarımıza esneklik, denge ve kas dayanıklılığı kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Pilates derslerinde doğru nefes tekniklerini öğrenen ve vücut farkındalıklarını geliştiren katılımcılarımız, aynı zamanda stres yönetimi ve rahatlamayı da deneyimliyor. Pilates eğitmenlerimiz, bu sporu hayatlarına dahil etmek isteyen tüm katılımcılara rehberlik ederek sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyor.”

“VOLEYBOL VE BASKETBOL: TAKIM RUHUNU YAŞAYIN”

“Voleybol ve basketbol kurslarımız, sporla ilgilenen tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Bu branşlarda katılımcılarımıza takım çalışmasının önemini vurgulayan, aynı zamanda fiziksel dayanıklılık ve koordinasyon becerilerini geliştiren eğitici dersler sunuyoruz. Profesyonel eğitmenlerimizin rehberliğinde, hem çocuklar hem de yetişkinler spor yaparken eğlenceli bir deneyim yaşıyor.”