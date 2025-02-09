Edirne İl Genel Meclisi bünyeisndeki Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu, Keşan ilçesi yerleşim alanlarında ve tarım arazilerindeki derelerin ıslah çalışmaları hakkındaki raporunu görüştü.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi'nde Komisyon Başkanı İsmail Alış, Keşan'ın yerleşim alanlarında ve tarım arazilerindeki derelerin ıslah çalışmaları ve fiziki durumları açıklandı.

Alış, Keşan ilçesindeki dere ıslahlarını açıkladı.

2003 yılından bugüne kadar tamamlanan dere ıslahları kapsamında Akçeşme köy içi deresi tesisi 2017 yılında hizmete alındığını Erikli’nin Tuzla Gölü deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alındığını belirten Alış, "Gökçetepe yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Gündüzler köyü arazisindeki Tirebolu dere ıslahının tesisi 2007 yılında hizmete alınmıştır. İzzetiye yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Karahisar köyünün taşkın koruma tesisi 2011 yılında hizmete alınmıştır. Karasatı köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Kızkapan köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Küçükdoğanca köy içi deresi ıslahının tesisi 2015 yılında hizmete alınmıştır" dedi.

Bu arada Mahmutköy arazilerinin köy deresi ıslahı tesisi 2012 yılında hizmete alındığın ve Mahmutköy yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alındığını belirten İsmail Alış, "Mecidiye köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2017 yılında hizmete alınmıştır. Mercan köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2015 yılında hizmete alınmıştır. Keşan merkez Dörtyol Kocadere Deresi ıslahının tesisi 2017 yılında hizmete alınmıştır. Seydiköy yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2015 yılında hizmete alınmıştır. Siğilli köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Türkmen köyü yerleşim alanının köy deresi ıslahının tesisi 2015 yılında hizmete alınmıştır. Yenimuhacır beldesinin Söğütlüdere ıslahının tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır. Söğütlüdere ıslahının 2’nci kısmının tesisi 2023 yılında hizmete alınmıştır” dedi.