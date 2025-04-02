Edirne'de Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım Bölümü öğrencileri, ekimini yaptıkları buğday tarlasını ziyaret ederek uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirdi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım Bölümü öğrencileri, ekimini gerçekleştirdikleri buğday tarlasında uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.

Ziyarette Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve diğer protokol üyeleri, öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarete katılanlar arasında Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz gibi isimler yer aldı. Protokol üyeleri, tarımsal eğitimin önemine vurgu yaparak öğrencilere destek sözü verdiler.

Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek tarımsal üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca, Keşan Belediyesi ve yerel muhtarlar, öğrencilere ekipman ve zirai ürün ihtiyaçlarında destek verdikleri için teşekkür edildi.