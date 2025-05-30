Kurban Bayramı öncesi Keşan’da berber, kuaför ve güzellik salonları, 1 Haziran 2025 Pazar günü hizmet verecek. Oda Başkanı Mutlu Gezer, vatandaşlara randevu planlaması yapmaları çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kurban Bayramı öncesi artan tıraş ve bakım talebini karşılamak için 1 Haziran 2025 Pazar günü tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının açık olacağını duyurdu.

Oda Başkanı Mutlu Gezer, bayram hazırlıklarının aksamaması için bu kararı aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara randevularını son dakikaya bırakmamaları ve önceden planlama yapmaları önerisinde bulunan Başkan Gezer, “Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle esnafımızın talebiyle 1 Haziran Pazar günü tüm iş yerlerimiz hizmet verecek. Vatandaşlarımızın tıraş ve bakım ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi için çalışacağız. Esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.