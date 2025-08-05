CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yeniden ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ve çok sayıda partilinin destek verdiği etkinlikte Çakır, “Ön seçim sözümüzü tuttuk, Keşan Belediyesi’ni geri aldık. Şimdi birleşip Türkiye’yi kazanacağız” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe başkanlığı binasında yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, ilçe başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, geçmiş dönem ilçe başkanları, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkan, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

“DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANIYOR”

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, konuşmasında, “Bu kongre bir demokrasi şöleni. Anıl Çakır’a sonuna kadar başarılar diliyorum” diyerek birlik mesajı verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise, “Anıl evladım, zor dönemde partinin yükünü taşıdı, belediyeyi geri aldık. Yolun açık olsun” dedi.

Mevcut başkan ve başkan adayı Anıl Çakır, konuşmasına partilileri “devrimciliğimin olanca sıcaklığıyla” selamlayarak başladı. 2004’te Mehmet Özcan’a “Merak etme, kazanacağız” diyen 15 yaşındaki Anıl Çakır’ın heyecanıyla konuştuğunu belirtirken, “Keşan Belediyesi’ni 5 bin oyla geri aldık. Ön seçim sözümüzü tuttuk, yine tutacağız. Partimizin her ferdini baş tacı yaptım” dedi.

Gençlik kollarından ilçe başkanlığına uzanan yolculuğunda, tehditlere rağmen dik durduğunu vurgulayan Çakır, ülkedeki ekonomik ve sosyal krizlere de dikkat çekerek, CHP’nin iktidara yürüdüğünü, ancak medya ambargoları ve yargı baskılarıyla engellendiğini ifade etti. Çakır, “Baskı varsa, direniş de var. Bu kongre, küskünlüklerin bittiği, birleştiğimiz bir şölen olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapalım” çağrısında bulundu.

Çakır, “Atatürk’ün ‘iki büyük eserimden biri’ dediği CHP’nin Keşan İlçe Başkanlığı’na yeniden adayım. Tam yol ileri!” diyerek konuşmasını tamamladı.