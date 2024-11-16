Edirne'nin Keşan ilçesinde ADD Şubesi’nin organize ettiği kahvaltılı buluşmaya katılan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Türkiye'nin çok ciddi bir emparyel tehdit karşısında ve bölünmek üzere olduğunu belirterek, "BOP belasını çok sık vurguluyoruz. Siyaset kurumu bunun farkında değil" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ADD Keşan Şubesi üyeleri dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Deniz Lounge’deki kahvaltıya ADD Genel Başkan Hüsnü Bozkurt ve MYK üyelerinin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Op.Dr.Mehmet Özcan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ADD Keşan Şube Başkanı Yusuf Kılıç, kahvaltıya katılarak destek olan herkese teşekkür ederken ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, ülkenin zor durumda olduğuna da vurgu yaptı.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) denilen belanın ne olduğunu çok sık vurguladıklarını da belirten Bozkurt, konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada bir kez daha söylüyorum. Bu 21.yüzyılın Sevr’idir. Bizi Sevr haritasına sokmaya zorlamaya çalışıyor. Yok efendim eşit yurrtaşlık, yok şudur budur, falan filan denilerek Türkiye önce 2’li sonra da 3’lü 5’li 10’lu bir federasyon yapısına doğru itilmek isteniyor. Buna karşı Atatürkçü Düşünce Derneği sonuna kadar direnecek. Hepinizden de bu anlamda bu derneğe güç vermenizi rica ediyorum.Lütfen üye olmayan herkesi Keşan Şubemize üye olmaya davet ediyorum. Rica ediyorum, yani bunu ne kadar büyütebilirsek, ne kadar geliştirebilirsek o kadar değerli. Biz gerçekten samimiyetle söylüyorum, kimseden oy falan isteyen bir siyasi parti değiliz.”

Bozkurt, ADD olarak Türkiye'nin yarınlarının güvence altında olmasını istediklerini söyledi. Bozkurt, ADD Genel Merkezi olarak Kemalizmin mücadelesini vererek yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşmak için olanca gücümüzle nefesimiz yettiği sürece mücadele edeceklerini vurgulayarak, herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet etti.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt daha sona ADD Keşan Şubesi’nin 400.ncü üyesi Hamide Ulu’ya dernek rozetini taktı.