Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanan yerel belediye meclisi, İstanbul Büyükşehir'den itfaiye aracını 10 bin lira bedelle satın almak, Bursa Osmangazi'den asfalt yol bakım aracını devir yoluyla almak üzere Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan'a oy birliğiyle yetki verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediye Meclisi’nin 2024 Kasım Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan'ın başkanlık yaptığı mecliste, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Osmangazi Belediyesi'nden alınacak iki taşıtın satış ve devir işlemleri konusunda Başkan Özcan'a yetki verildi.



Keşan Belediyesi’nce, özel amaçlı İtfaiye aracı ihtiyacı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı belirten Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı'nın ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen MAN marka, 1 (bir) adet Özel Amaçlı İtfaiye aracının, satış protokolünde belirtilen şartlarda ve 10 bin TL bedel ile Keşan'a na verilebileceği bildirildiğinden söz konusu taşıtın kabulü ve protokol yapma, aracı teslim alma ile diğer tüm resmi işlemlerinin tamamlanması için Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’ a veya görevlendireceği bir personele yetki verildi.

Mecliste ayrıca Keşan Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere asfalt yol bakım aracı için Bursa Osmangazi Belediyesi’ne yapılan başvurunun kabul edildiği aktırıldı. 16 KZ 357 plakalı BMC marka 1 (bir) adet Asfalt Yol Bakım aracının, devir yolu ile Keşan Belediye Başkanlığı’na verilebileceği bildirildiğinden söz konusu aracın belediye devrinin kabulü ve protokol yapma, aracı teslim alma ile diğer tüm resmi işlemlerinin tamamlanması için Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan görevlendirildi.

Olağan meclis toplantısında ayrıca gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde CHP Grup Sözcüsü Aydın Meriç ise, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması kararı ile ilgili olarak CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan metni okudu. CHP'liler, hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda seslerini büyüteceklerini belirtti.