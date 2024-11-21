Can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışı ve okul servisi taşımacılığına yönelik Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince icra edilen kontrol, denetim ile bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de taşımalı eğitim ve öğretim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarının kontrolü ve servis sürücülerinin denetimlerine yönelik icra edilen faaliyette son bir hafta içerisinde 46 okul servis aracı kontrol edildi.

Denetimlerde Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğine uygun hareket etmeyen 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitim esnasında herhangi bir üzücü olaya sebebiyet verilmeden devam edilmesini sağlamak amacıyla servis araç sürücülerine ve 518 öğrenciye Temel Trafik Kuralları hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Güvenli bir trafik akışında can ve mal kaybının önlenerekve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.