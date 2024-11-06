Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi toprak ve kadını bir araya getiren önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sanat Tarihi Bölümü tarafından organize edilen sergide Özlem Özkişi Seramik Atölyesi kursiyerlerinin ürettikleri eserler sergilendi. Küratörlüğünü Özlem Özkişi’nin yaptığı sergide “Toprak ve Kadın” temalı 43 eser sanatseverlerle buluştu.

Sergiye Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, Özlem Özkişi, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, kendisinin de atölye kursiyerlerinden biri olduğunu ve bu güzel serginin en anlamlı yerde, Sanat Tarihi Bölümünde düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özlem Özkişi, toprak ve kadının bereketi ve doğurganlığı simgelediğini ifade ederek, insanlık tarihi boyunca her daim önemini koruyan bu iki sembolü, öğrencileri ile birlikte eserlerinde birleştirerek bu güzel sergiyi oluşturdukları söyledi.

Dekan Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ise Edebiyat Fakültesinin sanatın her alanında ve dalında aktif olarak var olduğunu ve bu nedenle bu kıymetli seramik sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Seramik, toprak ve kadını, yani üç önemli unsuru bir araya getirince harika görüntüler ortaya çıkıyor” diyen Gürgendereli, serginin organizasyonunda emeği geçen Sanat Tarihi Bölümüne, Özlem Özkişi’ye ve öğrencilerine teşekkür etti.