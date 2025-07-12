Düzce'li İsa Bozak, 8 yıl önce çalışmak için gittiği Japonya’da hem meslek sahibi oldu hem de hayatının aşkını buldu.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Aşçılık yaparak başladığı kariyerinde kendi lokantasını açan Bozak, üç yıl önce tanıştığı Hiroe ile Japonya’da evlendi.

Türkiye’yi ve Türk halkını çok seven Japon gelin Hiroe, zamanla burada yaşama kararı aldı.

Ancak İsa Bozak, geleneklere vurgu yaparak “Bizde düğün olmadan evlilik olmaz” diyerek Düzce’de düğün yapma şartı koydu.

Çift, Düzce kent merkezinde bulunan Alyans Arena düğün salonunda görkemli bir törenle dünya evine girdi. Hem Türk hem Japon kültürünün izlerini taşıyan düğün renkli görüntülere sahne oldu.

İsa Bozak ve eşi Hiroe, düğün sonrası Düzce’de yaşamaya başladı.