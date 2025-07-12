Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla park, bahçe ve metruk binalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile mahalle bekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, özellikle gençlerin yoğun bulunduğu alanlar ve terk edilmiş yapılar tek tek kontrol edildi. Şüpheli kişi ve araçlar üzerinde GBT sorgulamaları yapılırken, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı anında müdahalede bulunuldu.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların da huzuru ve güvenliği için yapılan çalışmalara destek olmalarını istedi.

Adıyaman genelinde yürütülen bu sıkı denetim uygulamasıyla, suça geçit verilmemesi hedefleniyor.